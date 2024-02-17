Сальдо раскрыл детали агентурной работы в Херсоне Сальдо сообщил о накоплении оружия партизанами в подконтрольном Киеву Херсоне

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Сальдо

Партизаны в контролируемом украинской армией Херсоне накапливают оружие, чтобы в дальнейшем примкнуть к регулярной армии в боях против ВСУ за правобережье, рассказал РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. По словам губернатора, силы сопротивления продолжают активную работу на подконтрольной Киеву территории.

Подпольщики сообщают нашим военным информацию о противнике, накапливают оружие, чтобы, когда придут освободители, присоединиться к ним в бою. Партизаны так всегда поступали, — заявил Сальдо.

Ранее Сальдо назвал нелепой и ложной версию о крушении российского военного самолета Ил-76, озвученную секретарем СНБО Алексеем Даниловым, заявившим, что на борту якобы не было украинских военнопленных. Губернатор Херсонской области констатировал, что ситуация вокруг самолета Ил-76, который был сбит ВСУ под Белгородом, выставляет Киев в наихудшем свете и власти Украины «врут изо всех сил», потому что им нечего терять.

24 января около 11:50 мск стало известно, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.