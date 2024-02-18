Взрывы прогремели под Харьковом второй раз за ночь «Зеркало недели»: повторные взрывы произошли в Харьковской области

В Харьковской области Украины прогремели взрывы, это произошло во второй раз за текущую ночь, сообщает издание «Зеркало недели». Подробности происшествия не приводятся. Местные власти случившееся не комментировали.

Ранее о взрыве в регионе информировало издание «Общественное». Никакой дополнительной информации также не поступало.

Кроме того, «Общественное» пишет о взрыве, который произошел в Полтавской области. Дополнительные данные о случившемся отсутствуют.

Вечером 17 февраля стало известно о взрывах в городе Кропивницком Кировоградской области и в Днепре. В обоих случаях подробности произошедшего не приводились, комментариев местных властей не было.

Чуть ранее взрывы прогремели в Харькове и Херсоне. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал жителей региона спрятаться в укрытиях. Глава областной администрации Запорожской области Иван Федоров заявил о взрыве в селе Натальевка и повреждении инфраструктуры в регионе.

Поступала информация и о взрывах в Одессе. По данным, размещенным в местных пабликах, в регионе сработала система ПВО. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в области действовало предупреждение об угрозе с воздуха.