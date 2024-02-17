СМИ Украины сообщили о взрывах в Кировоградской области «Общественное»: взрывы произошли в городе Кропивницком на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Серия взрывов произошла в городе Кроповницком Кировоградской области в центральной части Украины, сообщает издание «Общественное. Новости». Подробности ЧП не приводятся. Местные власти произошедшее также не комментировали.

В свою очередь издание «Страна» пишет о взрыве в городе Днепр. Подробности случившегося также не уточняются.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. Перед этим предупреждение об опасности также действовало в Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

Во второй половине дня 17 февраля стало известно, что взрывы прогремели в Харькове и Херсоне. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал жителей региона спрятаться в укрытиях. Глава областной администрации Запорожской области Иван Федоров заявил о взрыве в селе Натальевка и повреждении инфраструктуры в регионе.

До этого украинские СМИ проинформировали о серии мощных взрывов в Киеве, Львове, Днепропетровске и Запорожье, а также в Хмельницкой области. По всей территории государства была объявлена воздушная тревога. При этом о взрывах и работе ПВО оповещали главы Львовской и Запорожской областных военных администраций Максим Козицкий и Иван Федоров.