В украинских городах прозвучали взрывы Взрывы прогремели в Харькове, Херсоне и Запорожской области

Фото: t.me/dsns_telegram

Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне, сообщает «РБК-Украина». Глава харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram призвал жителей региона спрятаться в укрытиях. Глава областной администрации Запорожской области Иван Федоров заявил в Telegram-канале о взрыве в селе Натальевка и повреждении инфраструктуры в регионе.

Предварительно — попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья, — написал он.

Тем временем руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в одной из спортивных школ Мелитополя. Всех людей эвакуировали, на месте работают спецслужбы.

Накануне серия взрывов уже звучала в Харькове. Информацию об этом подтвердил Олег Синегубов. Подробностей происшествия он не привел.

Ранее украинские СМИ проинформировали о серии мощных взрывов в Киеве, Львове, Днепропетровске и Запорожье, а также в Хмельницкой области. По всей территории государства была объявлена воздушная тревога. При этом о взрывах и работе ПВО оповещали главы Львовской и Запорожской областных военных администраций Максим Козицкий и Иван Федоров.