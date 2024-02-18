СМИ Украины сообщили о взрыве в Харьковской области «Общественное»: взрыв произошел в Харьковской области Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошел в Харьковской области Украины, сообщает издание «Общественное», При этом подробности ЧП не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

Вечером 17 февраля сообщалось о взрывах в городе Кроповницком Кировоградской области и взрывах в Днепре. В обоих случаях подробностей произошедшего не приводилось, комментариев местных властей также не поступало.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях страны.

Чуть ранее стало известно, что взрывы прогремели в Харькове и Херсоне. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал жителей региона спрятаться в укрытиях. Глава областной администрации Запорожской области Иван Федоров заявил о взрыве в селе Натальевка и повреждении инфраструктуры в регионе.

Перед этим СМИ проинформировали о серии мощных взрывов в Киеве, Львове, Днепропетровске и Запорожье, а также в Хмельницкой области. По всей территории государства была объявлена воздушная тревога.