Воинский эшелон с грузом для ВСУ взорвали на пути из Молдавии в Винницу Военкор Воевода: эшелон с грузом для ВСУ из Молдавии подорвали под Винницей

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На Украине взорвали эшелон с военным грузом для ВСУ на пути из Молдавии в Винницу, сообщил в своем Telegram-канале военкор Алексей Воевода. По его словам, инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Серебрия в Могилев-Подольском районе.

Местные жители сообщают о громком взрыве, прозвучавшем около 07:00 16 февраля по местному времени. По свидетельствам очевидцев, в результате подрыва и дополнительной детонации боеприпасов сошел с рельсов эшелон с военным грузом для ВСУ, — написал Воевода.

Военкор утверждает, что в результате взрыва участок железной дороги выведен из строя, восстановительные работы могут занять несколько дней. Он уточнил, что в результате диверсии, предположительно, было уничтожено более 60 тонн снарядов натовского образца.

12 февраля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударах по железнодорожному узлу в Павлограде Днепропетровской области Украины. По словам подпольщика, на момент прилетов на станции стояло несколько составов, в том числе несколько вагонов с военными ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В конце декабря Telegram-канал «Военное дело» сообщал об ударе ВС РФ по украинскому поезду, который готовили для перевозки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot из Херсона. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.