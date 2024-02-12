Стало известно о поражении эшелона ВСУ в Днепропетровской области Подпольщик Лебедев: российские силы поразили эшелон ВСУ в Павлограде

Фото: МО Украины

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев написал в своем Telegram-канале о серии прилетов по железнодорожному узлу в Павлограде Днепропетровской области Украины. По его данным, на момент атаки на станции стояло несколько составов, один из которых перевозил военнослужащих ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Город очень хорошо шатнуло, оба прилета были с детонацией и взрывной волной. На момент прилета на разгрузке/погрузке стояло несколько составов. Один с несколькими вагонами вээсушников, — уточнил Лебедев.

Он предположил, что в результате прилета могли взорваться цистерны с горючим материалом. На это, по его словам, указывает сильный взрыв. Также он уточняет, что с Павлограда происходит распределение снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Лебедев считает, что ударом по вокзалу «Минобороны России развалило подвоз БК и ГСМ противнику под Авдеевку и, вероятнее всего, сорвало ротацию».

Ранее командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил о переброске в Авдеевку новых сил, чтобы удержать позиции в этом районе. Позже Forbes написал, что это одна из лучших бригад украинской армии. Речь, по данным издания, может идти о 3-й штурмовой бригаде, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины.