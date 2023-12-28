Стало известно о нанесении удара по украинскому поезду с ЗРК Patriot «ВД»: армия России поразила перевозивший ЗРК Patriot украинский поезд

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по украинскому поезду, который должен был использоваться для перевозки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщает Telegram-канал «Военное дело». По его данным, комплекс планировалось перевезти из Херсона на другой участок фронта. В Министерстве обороны России не комментировали данную информацию.

Источники канала отмечают, что удар по поезду оказался болезненным для командования ВСУ и вынудил президента Украины Владимира Зеленского записать видеообращение, при этом украинская сторона распространяет недостоверную информацию о том, что удар наносился по мирным целям. Однако отмечается, что удар был нанесен не только по военному поезду, но и по пункту временного размещения украинских солдат и иностранных военных инструкторов. По некоторым данным, в результате атаки ликвидированы около 40 военнослужащих противника, в том числе четыре военных инструктора из Великобритании.

Как сообщалось ранее, экипажи российских бомбардировщиков Су-25СМ нанесли удары по пехотным подразделениям и опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. По данным Министерства обороны РФ, полет проходил на предельно малой высоте и на скорости 900 км/ч. Ракеты выпускались по навесной траектории.