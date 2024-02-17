Новый саммит по Украине оказался под угрозой срыва Bloomberg: саммит по Украине может быть сорван из-за безразличия мировых лидеров

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Проведение саммита по Украине может быть отложено на несколько месяцев, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По его информации, причиной стало безразличие мировых лидеров к поднимаемым вопросам.

Украина настаивает на проведении мероприятия в марте 2024 года. Однако апатичность со стороны заявленных участников саммита может вынудить организаторов отложить созыв до апреля или даже до мая. По данным агентства, некоторые страны и вовсе не хотят проводить саммит без России.

Украина настаивает на проведении саммита высокого уровня в следующем месяце, хотя дата, вероятно, перенесется на апрель или май из-за отсутствия решимости со стороны мировых лидеров, — говорится в материале.

В конце прошлого года Аргентина взяла на себя обязательство провести саммит по Украине, на который планировалось пригласить лидеров стран Латинской Америки. Это предложение обсудили президент Украины Владимир Зеленский и новый лидер Аргентины Хавьер Милей. Политики сошлись на том, что мероприятие получится организовать в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече в Давосе анонсировал проведение двух саммитов по «формуле мира». Он пояснил, что в рамках первого саммита предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях для каждого из пунктов формулы. На втором саммите, где предполагается участие мировых лидеров, должен быть представлен план, который они смогут доработать и утвердить.