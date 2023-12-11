Аргентина согласилась провести саммит по Украине Аргентина запланировала саммит по Украине на 2024 год

Фото: Esteban Osorio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аргентина в начале 2024 года обязалась провести саммит лидеров стран Латинской Америки по урегулированию конфликта вокруг Украины, передает Bloomberg слова замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы. Это предложение в воскресенье, 10 декабря, обсудили президент Украины Владимир Зеленский и новый лидер Аргентины Хавьер Милей.

Жовква уточнил, что у политиков состоялся обстоятельный разговор, после которого Зеленский сразу направился в США. Там он собирается добиться продолжения военной поддержки Киева.

Перед визитом в Аргентину украинский лидер также хотел заехать в Бразилию и встретиться со своим бразильским коллегой Инасиу Лулой да Силвой, однако получил отказ. Предложение о встрече поступило в последний момент, 7 декабря, когда бразильский лидер и представители МИД страны были заняты — участвовали в саммите МЕРКОСУР.

Глава крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» политолог Иван Мезюхо уверен, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Аргентину как потенциальный источник получения оружия. По словам эксперта, встреча украинского лидера с новым президентом латиноамериканской республики Хавьером Милеем прошла «на ногах», а сам визит стал транзитным на пути к «западным кураторам».