Украина и Запад хотят привлечь искусственный интеллект к борьбе с Россией Bloomberg: Запад хочет помочь Украине дронами с искусственным интеллектом

Фото: МО Украины

Великобритания и ее западные союзники, включая США, разрабатывают новые беспилотники, которые будут оснащены технологией искусственного интеллекта, сообщило агентство Bloomberg. Дроны планируется передать Украине. Таким образом Запад рассчитывает компенсировать острую нехватку артиллерии у ВСУ, говорится в материале.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Великобритания работает со странами, включая США, над предоставлением Украине тысяч новых беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта, которые могли бы одновременно атаковать российские цели, — говорится в материале.

Беспилотники планируется передать Украине в ближайшие месяцы. По данным агентства, технология искусственного интеллекта позволит дронам взаимодействовать друг с другом, а необходимость в операторах пропадет. По предварительной информации, ВСУ разместят беспилотники на флоте.

Евросоюз тем временем задумался о развитии собственной программы ядерных вооружений. По словам зампреда Европарламента Катарины Барлей, ЕС стоит поднять этот вопрос с учетом недавних заявлений экс-президента США Дональда Трампа о взносах в НАТО.