Зеленский опозорился на конференции в Мюнхене из-за несмешной шутки В Мюнхене встретили тишиной шутку Зеленского о помощи Вашингтона Киеву

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Владимир Зеленский

Зал на пресс-конференции тишиной встретил шутку украинского лидера Владимира Зеленского о помощи Вашингтона Киеву, пишет LIFE.ru. Ведущая мероприятия журналистка CNN Кристиан Аманпур спросила у Зеленского, что бы он сказал конгрессменам США, препятствующим принятию законопроекта о выделении помощи Киеву. Президент переспросил: «А нас показывают по телевизору?» Получил утвердительный ответ, политик улыбнулся и сказал: «Тогда я не буду».

После этого, как пишет издание, в зале повисла неловкая пауза, а сам президент Украины застыл с улыбкой, ожидая, что участники мероприятия рассмеются над его словами. Позже в ходе своего выступления он добавил, что в ближайшее время сможет встретиться с американскими конгрессменами в рамках конференции и детально обсудить с ними все, что касается заблокированного законопроекта.

Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет верить, что подписание соглашений о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией подтолкнет Вашингтон к выделению помощи Киеву. Он также указал, что в настоящее время американские политические силы решают внутренние вопросы «и очень хочется, чтобы они нашли на них ответ».