Российские военные сорвали атаку беспилотника ВСУ на Воронеж Губернатор Гусев: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежем

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские средства ПВО ликвидировали беспилотный летательный аппарат в небе над Воронежем, сообщил в личном Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его сведениям, в результате происшествия пострадавших нет.

Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал, — написал губернатор.

Вечером 17 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что украинский беспилотник сбили в Брянской области. По данным ведомства, дрон ВСУ нейтрализовали средствами противовоздушной обороны около 20:40 мск.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал окраины села Почаева. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получил трактор. Глава региона также сказал про обстрел окраин поселка Задорожного Краснояружского района. По его словам, обошлось без пострадавших, повреждения получила линия электропередачи, к аварийным работам приступят после согласования с Минобороны РФ.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт привел данные об уничтожении беспилотника ВСУ недалеко от города Курчатова, в котором находится атомная электростанция. По информации главы региона, городские объекты и АЭС повреждены не были.