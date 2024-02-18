Минобороны РФ показало кадры авиаудара по ВСУ под Красным Лиманом МО РФ: авиация ВКС поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Ударная группа авиации Воздушно-космических сил России поразила живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ. По данным ведомства, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния.

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на Краснолиманском направлении, — говорится в сообщении.

После нанесения удара пилоты выполнили противоракетный маневр и вернулись на точку базирования.

Ранее вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении. Минобороны РФ уточнило, что после применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

Кроме того, российские ударные вертолеты ликвидировали опорный пункт Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Для нанесения удара использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8. В состав боевой группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Их сопровождали специалисты поисково-спасательной службы и группы огневой поддержки.