Военкора «Звезды» ранили при обстреле в ДНР «Звезда»: военкор Пионтковский был ранен в ногу при обстреле Пантелеймоновки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент «Звезды» Даниил Пионтковский получил ранение ноги при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, сообщил телеканал. По его данным, ВСУ наносили удары из реактивной системы залпового огня HIMARS.

При обстреле Пантелеймоновки ранен в ногу военкор «Звезды» Даниил Пионтковский. По последним данным, четыре человека погибли, среди них один ребенок, еще шестеро пострадали, — сообщила «Звезда».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела ВСУ поселка Пантелеймоновки под Ясиноватой погибли четыре человека, среди них ребенок 2009 года рождения. По словам руководителя республики, один из снарядов ВСУ попал в двухэтажный дом, после чего половина здания обрушилась, начался пожар. Пушилин рассказал, что из-под завалов удалось вытащить живыми трех человек.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что после обстрела Белгорода 15 февраля в больнице остаются 14 пострадавших, в том числе двое детей. В крайне тяжелом состоянии находится один человек, состояние еще пяти оценивается как тяжелое, среди них один ребенок, еще восемь пациентов в состоянии средней тяжести. Жертвами ракетного удара ВСУ стали семь человек, 17 февраля в Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей при ударе ВСУ.