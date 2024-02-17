Зеленский рассказал, как Киев отреагирует на отказ США от помощи Украине Зеленский: США не будут стратегическим партнером при отказе от помощи Украине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет считаться стратегическим партнером Киева в случае отказа выделить очередной пакет помощи. На пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что помощь Белого дома является жизненно важной, добавив, что альтернативы ей нет, передает ТАСС.

Мы очень рассчитываем на позитивное решение конгресса, для нас этот пакет жизненно важен. Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу, — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский выразил надежду, что подписание соглашений о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией подтолкнет Вашингтон к выделению помощи Киеву. Он также указал, что в настоящее время американские политические силы решают внутренние вопросы «и очень хочется, чтобы они нашли на них ответ».