https://static.news.ru/photo/092109cc-d2f1-11e9-a1c0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил участие президента страны Владимира Зеленского в Генеральной Ассамблее ООН. Она пройдёт в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

Министр также сообщил, что в ближайшее время будет названа дата визита главы государства в Вашингтон. В столице США Зеленский встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США, — сказал Пристайко в ходе пресс-конференции с главой МИД Молдавии Нику Попеску.

Как писал News.ru, к своему выступлению на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Зеленский готовит речь. Россию на мероприятии представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он выступит в качестве «ведущего» на заседании Совбеза высокого уровня.