Глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил участие президента страны Владимира Зеленского в Генеральной Ассамблее ООН. Она пройдёт в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.
Министр также сообщил, что в ближайшее время будет названа дата визита главы государства в Вашингтон. В столице США Зеленский встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США, — сказал Пристайко в ходе пресс-конференции с главой МИД Молдавии Нику Попеску.
Как писал News.ru, к своему выступлению на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Зеленский готовит речь. Россию на мероприятии представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он выступит в качестве «ведущего» на заседании Совбеза высокого уровня.