https://static.news.ru/photo/2238c788-290e-11ea-9309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций приняла предложенную Россией резолюцию «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».

За принятие документа выступили 79 стран, 60 оказались против и 33 страны воздержались. Ряд стран и США высказывались против российской резолюции, так как, по их мнению, она направлена на подчинение Интернета государству, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, Москва против трансграничного правового преследования Вашингтоном россиян, которых подозревают в киберпреступлениях. Такую позицию Кремля высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, подчеркнул он, Россия готова к сотрудничеству с США в борьбе со злоумышленниками в киберпространстве, так как «это очень серьёзно и преступники должны наказываться соответствующим образом».