Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций приняла предложенную Россией резолюцию «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».
За принятие документа выступили 79 стран, 60 оказались против и 33 страны воздержались. Ряд стран и США высказывались против российской резолюции, так как, по их мнению, она направлена на подчинение Интернета государству,
Как писал NEWS.ru ранее, Москва против трансграничного правового преследования Вашингтоном россиян, которых подозревают в киберпреступлениях. Такую позицию Кремля высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, подчеркнул он, Россия готова к сотрудничеству с США в борьбе со злоумышленниками в киберпространстве, так как «это очень серьёзно и преступники должны наказываться соответствующим образом».
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