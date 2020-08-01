Facebook заблокирует ряд страниц сторонников президента Бразилии Болсонару

Компания Facebook выполнит решение суда по блокировке нескольких учётных записей в одноименной соцсети и в сервисе микроблогов Twitter, связанных с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, спустя день после назначения штрафа за неисполнение этого решения.
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В Facebook заявили, что считают наказание слишком суровым и угрожающим свободе слова, однако добавили, что не видят иного выхода, кроме как исполнить решение суда и сделать указанные аккаунты недоступными во всём мире.
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