Facebook заблокирует ряд страниц сторонников президента Бразилии Болсонару

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Компания Facebook выполнит решение суда по блокировке нескольких учётных записей в одноименной соцсети и в сервисе микроблогов Twitter, связанных с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, спустя день после назначения штрафа за неисполнение этого решения.

Об этом сообщает Reuters. В мае бразильский Федеральный суд постановил заблокировать 12 аккаунтов в Facebook и 16 — в Twitter, с которых во время президентских выборов 2018 года сторонники Болсонару рассылали «фейковые» новости. Компания заблокировала указанные страницы, однако только для IP-адресов внутри страны. Верховный судья Алехандро де Мораес посчитал постановление невыполненным. 31 июля компании был назначен штраф в размере 1,92 млн реалов (около $368 тысяч).

В Facebook заявили, что считают наказание слишком суровым и угрожающим свободе слова, однако добавили, что не видят иного выхода, кроме как исполнить решение суда и сделать указанные аккаунты недоступными во всём мире.