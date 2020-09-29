Эксперт: у обвиняемых по делу МН17 появился шанс на защиту

https://static.news.ru/photo/3a6a09ea-0255-11eb-8cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обвиняемые по делу о гибели 298 человек при крушении малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года могут получить возможность для защиты своих интересов. Такое мнение высказал заведующий кафедрой международного права МГУ Алексей Исполинов.

По его словам, в подобных случаях много политических составляющих, которые мешают правосудию. Судебные слушания проходят в Амстердаме. Однако судебный процесс не является национальным, у которого есть аппарат принуждения.

Национальный суд мог бы выдать ордер на арест, который бы признавался Интерполом и всеми другими государствами. В этом случае мы говорим о международном трибунале, — отметил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Исполинов напомнил, что РФ не признаёт данный трибунал, однако её доводы не учитываются. Дело могут представить перед общественностью. Это даёт стороне защиты надежду на успех. Например, адвокату обвиняемого гражданина РФ Олега Пулатова уже удалось отложить рассмотрение дела до ноября.

Лайнер Boeing 777 (рейс MH17) «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории Донецкой области Украины.

Международная следственная группа утверждает, что лайнер был сбит ракетой, привезённой из России на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера.

Как писал NEWS.ru, в прокуратуре Нидерландов сообщили, что рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины по существу начнётся не раньше 2021 года.