Эксперт объяснил, почему тему Бута и Ярошенко затронут на саммите РФ — США

https://static.news.ru/photo/ba2f7cc8-c46a-11eb-990d-96000091f725_660.jpg Виктор Бут Фото: Фото из личного архива жены В.Бута Аллы Бут/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден могут обсудить во время саммита в Женеве возможность обмена осуждённых в России американцев на Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США. Этот может стать элементом доброй воли в отношениях между двумя странами, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, вопрос по поводу осуждённых в штатах Ярошенко и Бута неоднократно поднимался. С российской стороны нет препятствий для обмена. В США оппозиция, настроенная против президента Байдена, может выступать против этой инициативы, поскольку считает, что обмен в должен носить разновидность уступки со стороны России, отметил специалист.

Американцы могут настаивать на непаритетном обмене. По принципу: мы меняем одного Бута на двух американцев или одного Ярошенко на двух американцев. Такая ситуация тоже возможна. Это лакмусовая бумажка насколько стороны, в данном случае американцы, хотят улучшить атмосферу. Я думаю, что вопрос [обмена] будет безусловно поставлен, — считает Васильев.

Ранее американский гражданин Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж, обратился к американскому президенту Джо Байдену. Он призвал политика на саммите с Путиным решить вопрос с задержанием граждан США по политическим мотивам. Уилан подчеркнул, что предстоящий саммит является «хорошим шагом в правильном направлении».

3 июня сотрудники американского посольства в Москве не стали принимать письмо о помиловании от жены и дочери российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США. Об этом супруга россиянина Виктория рассказала журналистам. По её словам, письмо должно было прийти в посольство 31 мая, но сейчас оно идёт обратно.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Его депортировали в Штаты, где приговорили в 2011 году к 20 годам лишения свободы. Виктор Бут был осуждён в США в 2012 году на 25 лет по обвинению в намерении продать оружие колумбийской группировке. Бывший морской пехотинец Пол Уилан в июне 2020 года получил в России 16 лет колонии строгого режима по приговору Мосгорсуда.