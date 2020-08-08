Эксперт назвал задержание россиян в Белоруссии рекламной акцией Лукашенко

https://static.news.ru/photo/b5e3f326-d99a-11ea-8b32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог отправить россиян, задержанных на территории республики, на Родину, а не устраивать саморекламу. С таким заявлением выступил научный сотрудник исследовательского центра «Европа—Евразия» (CREE) при французском национальный институте восточных языков и цивилизаций INALCO Давид Тертри.

Каковы бы ни были причины нахождения российских граждан на территории Белоруссии, он мог бы отправить их назад в Россию без такой большой рекламы, которую он сделал, — отметил эксперт.

По его словам, Лукашенко этими действиями попытался оправдать серьёзные меры безопасности, которые на самом деле созданы для того, чтобы воспрепятствовать митингам. Кроме того, белорусский лидер пытается перед Западом.

Это позволяет сказать: «Мы должны предпринять такие меры, поскольку противостоим российской угрозе». И также Лукашенко рассчитывает на то, что Запад примет его переизбрание, — подытожил специалист.

Тертри считает, что Лукашенко может ухудшить отношения с Москвой, которая является главным экономическим и политических партнёром республики, сообщает РИА Новости.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик прокомментировал задержание боевиков. По его словам, все они были членами ЧВК Вагнер.

NEWS.ru писал, что Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян. Если они не приедут в Минск, Белоруссия сама решит вопрос с задержанными. Действовать в отношении «33 богатырей» политик пообещал «на основании законов и человечности».