Турция активно ведёт свою политику на Украине для того, чтобы через неё сопротивляться России и Западу. Об этом Lenta.ru сообщил сотрудник Фонда МПК Меркатор Центра прикладных исследований Турции при Немецком институте международных отношений и безопасности, эксперт клуба «Валдай» Гюней Йылдыз.

Турция считает распространение влияния на Украине скорее тактической целью. Она хочет сделать её рычагом давления на Россию и Запад, — отметил эксперт.

По его словам, есть ещё одна причина, по которой Турция ведёт такую политику. Это желание решить внутренние проблемы страны. Йылдыз напомнил, что в 2017 году заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма российским совпало с голосованием по поправкам в конституцию страны, которые расширили бы его полномочия. Тогда заявление Эрдогана помогло сплотить сторонников президента, а голосование прошло успешно.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал работу президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что испытывает «испанский стыд» за методы, которыми пользуется украинский лидер.