Экс-главком НАТО предрек Украине «корейский сценарий» Экс-главком НАТО Ставридис: Киеву нужно признать утрату территории на время

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Конфликт на Украине может пойти по «корейскому сценарию», что означает признание Киевом как минимум на время потери своей территории, пишет отставной адмирал ВМС США и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg. Он подчеркнул, что весенне-летнее наступление ВСУ обернулось тупиком.

Вероятно, будет необходимо согласиться по крайней мере на время с тем, что под контролем России находится Крым и сухопутный мост к полуострову, – отметил он.

По словам Ставридиса, такой исход не понравится ни Украине, ни Западу, однако это необходимая мера, ведь, чем раньше закончится конфликт, тем раньше государство начнет восстанавливаться. Кроме того, сейчас Украина, как и Южная Корея в 1950-х годах, не может рассчитывать на полную победу, пояснил отставной адмирал.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в Альянс без территорий, которые уже вошли в состав России. Этот вопрос он обсуждал с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком летом перед саммитом в Вильнюсе.

Расмуссен уверен, что исключение из состава Украины территорий, контролируемых Россией, уменьшило бы угрозу прямого конфликта НАТО с Москвой. В то же время гарантии, которые получила бы в таком случае Украина, позволили бы ей спокойно наращивать военные силы на своей территории, предполагает генсек.