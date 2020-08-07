Эколог оценил слова Билла Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

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Член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов отреагировал на публикацию Билла Гейтса о последствиях изменения климата. По мнению миллиардера и филантропа, человечество ждёт глобальный кризис, начало которого мир ощутит уже в ближайшем будущем. По мнению российского эксперта, глобальное потепление само по себе — это лишь «вершина айсберга».

По всему миру располагается большое количество захоронений: радиоактивных, химических, отходов жизнедеятельности человечества. И если всё это будет подтопляться — а это будет происходить — то из грунтовых земель ядовитые вещества попадут в воды — реки, озера, моря. И это будет коллапс по всему миру, — сказал Усманов в беседе с РИА Новости.

Об этой проблеме, по мнению представителя Всероссийского общества охраны природы, надо было задуматься как минимум ещё 20 лет назад.

Сейчас, я думаю, надо создать карту проблемных мест по всему миру и указать на ней, где какие могильники располагаются. Кроме того, создать в России международный центр по борьбе с глобальным потеплением. Нашего интеллектуального потенциала, уверен, хватит, чтобы найти пути решения этой глобальной проблемы, — говорит эколог.

Свои опасения по поводу грядущей катастрофе, последствия от которой будут сопоставимы с уроном, нанесённым пандемией COVID-19 Билл Гейтс высказал в своём блоге. Свой пост он закончил призывом извлечь уроки из ситуации с коронавирусом. Тогда, считает он, мир сможет подойти к изменению климата более осведомлённым о последствиях бездействия и более подготовленным к спасению жизней и плохим вариантам развития событий.

Миллиардер также предложил несколько шагов по недопущению катастрофы. В частности, Билл Гейтс считает, что контролировать выбросы нужно с помощью науки и инноваций. Также он уверен, что решения против экологических бедствий должны работать и в развивающихся странах. По словам основателя корпорации Microsoft, в отличие от вакцины против коронавируса, «которая будет у нас в следующем году», двухлетнего решения проблемы изменения климата не существует, писал NEWS.ru.