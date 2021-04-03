Два дома разрушило взрывом газа в Киеве

https://static.news.ru/photo/725ecfec-949b-11eb-a4a6-96000091f725_660.jpgФото: Mohammad Javad Abjoushak/Global Look Press
В Соломенском районе Киева (Жуляны) в результате мощного взрыва газа оказались разрушены два частных дома. Под завалами могут находиться люди.
Поступило сообщение о том, что на территории частного дома на улице Карла Маркса прогремел взрыв. В результате инцидента разрушен гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних домов, — сообщает «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.
По предварительной информации, взрыв произошёл при установке газового оборудования. На месте происшествия проходят спасательные работы.
Как писал NEWS.ru, причиной взрыва газа в жилом доме Зеленодольска Республики Татарстан могла стать попытка суицида одного из жильцов. Взрыв газа произошёл в многоэтажном доме. В результате обрушились семь квартир на двух этажах. Под завалами было обнаружено тело мужчины. Также семь человек пострадали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.