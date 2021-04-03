Два дома разрушило взрывом газа в Киеве

Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Global Look Press

Количество пострадавших в результате катастрофы в железнодорожном туннеле Тайваня увеличилось до 186 человек. Жертвами трагедии стал 51 человек.

В числе погибших — один гражданин Франции и двое американцев, ещё четыре тела пока не опознаны. Среди пострадавших пассажиров есть граждане Австралии, Китая и подданные Японии, свыше 40 человек ещё...