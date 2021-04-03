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Два дома разрушило взрывом газа в Киеве

19:35, 03 апреля 2021 23
Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Global Look Press

В Соломенском районе Киева (Жуляны) в результате мощного взрыва газа оказались разрушены два частных дома. Под завалами могут находиться люди.

Поступило сообщение о том, что на территории частного дома на улице Карла Маркса прогремел взрыв. В результате инцидента разрушен гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних домов, — сообщает «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, взрыв произошёл при установке газового оборудования. На месте происшествия проходят спасательные работы.

Как писал NEWS.ru, причиной взрыва газа в жилом доме Зеленодольска Республики Татарстан могла стать попытка суицида одного из жильцов. Взрыв газа произошёл в многоэтажном доме. В результате обрушились семь квартир на двух этажах. Под завалами было обнаружено тело мужчины. Также семь человек пострадали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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