https://static.news.ru/photo/08fc2c06-2f1c-11ea-9d83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com

Американские ВМС отменяют совместные учения с Марокко после операции США по ликвидации в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Корабль и военнослужащие, которые должны были принять в них участие, отправятся на Ближний Восток. Пехотинцев направляют туда для обеспечения безопасности.

На фоне растущей напряжённости с Ираном ВМС США отменяют учения с Марокко и направляют десантный корабль USS Bataan и 26-й экспедиционный батальон морской пехоты США на Ближний Восток, — сообщает портал USNI News.

Ранее CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщал , что США собираются отправить дополнительно три тысячи военнослужащих на Ближний Восток после убийства Сулеймани.

Бундесвер, как было запланировано, направит около 60 военных специалистов в Ирак, несмотря на эскалацию ситуации в стране, писал ранее NEWS.ru.