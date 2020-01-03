https://static.news.ru/photo/08fc2c06-2f1c-11ea-9d83-fa163e074e61_660.jpgФото: Official U.S. Navy Page/flickr.com
Американские ВМС отменяют совместные учения с Марокко после операции США по ликвидации в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Корабль и военнослужащие, которые должны были принять в них участие, отправятся на Ближний Восток. Пехотинцев направляют туда для обеспечения безопасности.
На фоне растущей напряжённости с Ираном ВМС США отменяют учения с Марокко и направляют десантный корабль USS Bataan и 26-й экспедиционный батальон морской пехоты США на Ближний Восток, — сообщает портал USNI News.
Ранее CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщал, что США собираются отправить дополнительно три тысячи военнослужащих на Ближний Восток после убийства Сулеймани.
Бундесвер, как было запланировано, направит около 60 военных специалистов в Ирак, несмотря на эскалацию ситуации в стране, писал ранее NEWS.ru.