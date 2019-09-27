https://static.news.ru/photo/428597cc-e1ed-11e9-8b1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: s106/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

132 дельфина выбросились на берег острова Боа-Вишта в Атлантическом океане.

Местным жителями и туристам удалось спасти некоторых животных, передаёт сайт Vesti.ru .

Причины произошедшего ещё неизвестны. Учёные взяли пробы тканей погибших млекопитающих, чтобы выяснить подробности.

Как писал News.ru, руководитель Крымского центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Коростелёва рассказала о дельфине, который выбросился на Солдатский пляж в Севастополе. Она назвала возмутительным поведение туристов, которые начали трогать млекопитающее и делать с ним селфи. По её словам, дельфин получил травму черепа.