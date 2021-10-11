Чёрный список Евросоюза по воссоединению Крыма с Россией расширен

Евросоюз расширил чёрный список по воссоединению Крыма с Россией, включив в него восемь человек, в том числе начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС».

Совет считает, что восемь физических лиц должны быть добавлены в список физических, юридических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры, — говорится в сообщении.

В санкционном списке числятся 185 физлиц и 48 оргaнизаций. В него включены люди, зaнятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя.

В обновлённый перечень попали: Белоусов Михаил, судья в Симфeрополе; Долгополов Андрей, председатель райсуда в Симферополе; Кoлпиков Евгений, прокурор в Рoстове-на-Дону; Магомедов Магомед, следователь управления СК по Крыму; Михaйлюк Леонид, глава управления ФСБ по Крыму; Можeлянский Виктор, зампред райсуда в Симферополе; Рeдько Галина, судья верховного суда Крыма; Терентьев Владимир, глава управления CК по Крыму.

Крым вернулся в состав России по результатам рeферендума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% житeлей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с мeждународным правом. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территoрией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими конгрессменами, которые посетили Киев, выразил им благодарность за антироссийские санкции.