Число жертв бунта в тюрьме в Венесуэле увеличилось до 46

Количество погибших во время бунта в колонии города Гуанаре в западном венесуэльском штате Португеса возросло до 46 человек.
Сотрудник колонии рассказал журналистам, что число погибших увеличится, поскольку многие пострадавшие находятся в крайне тяжёлом состоянии. Мужчина не уточнил, сколько заключённых конкретно получили ранения.
Как
NEWS.ru писал, что заключённые бразильской тюрьмы «Пуракекуара» в городе Мануас устроили бунт и взяли в заложники семерых охранников. Точная причина бунта неизвестна, вероятно, осуждённые могли быть недовольны жарой и отсутствием электричества в тюрьме.
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