Число жертв бунта в тюрьме в Венесуэле увеличилось до 46

https://static.news.ru/photo/6d37e182-8ca6-11ea-90c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Количество погибших во время бунта в колонии города Гуанаре в западном венесуэльском штате Португеса возросло до 46 человек.

Сотрудник колонии рассказал журналистам, что число погибших увеличится, поскольку многие пострадавшие находятся в крайне тяжёлом состоянии. Мужчина не уточнил, сколько заключённых конкретно получили ранения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, группа заключённых пыталась совершить побег, после этого в колонии начались беспорядки. В прессе говорилось о 50 пострадавших.

NEWS.ru писал, что заключённые бразильской тюрьмы «Пуракекуара» в городе Мануас устроили бунт и взяли в заложники семерых охранников. Точная причина бунта неизвестна, вероятно, осуждённые могли быть недовольны жарой и отсутствием электричества в тюрьме.