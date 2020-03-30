https://static.news.ru/photo/e3ff1f82-72c1-11ea-8771-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США число заражённых коронавирусом продолжает расти. Так, 30 марта оно превысило 153 246 человек. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что при этом умерли 2828 человек, выздоровели 5545 человек. Сейчас США находятся на первом месте по числу заразившихся, опережая Италию, Испанию и Китай. При этом пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ожидается в Соединённых Штатах через две недели, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что действия американских властей позволили предотвратить большое число жертв коронавируса. Он допустил гибель от вируса 200 тысяч американцев и добавил, что если бы Белый дом ничего не делал, от COVID-19 погибли бы более двух миллионов американцев.