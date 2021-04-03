Число пострадавших в железнодорожной катастрофе на Тайване выросло до 186

https://static.news.ru/photo/e7b31e7e-949b-11eb-a9da-96000091f725_660.jpg Фото: Executive Yuan/wikimedia.org

Количество пострадавших в результате катастрофы в железнодорожном туннеле Тайваня увеличилось до 186 человек. Жертвами трагедии стал 51 человек.

В числе погибших — один гражданин Франции и двое американцев, ещё четыре тела пока не опознаны. Среди пострадавших пассажиров есть граждане Австралии, Китая и подданные Японии, свыше 40 человек ещё находятся в больнице, — сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на местный Центр ЧС.

Ранее сообщалось о 146 пострадавших в результате этой трагедии. Власти страны сейчас обсуждают размер компенсации семьям погибших. По предварительным данным, она может составить 5,3 млн тайваньских долларов ($185 тысяч).

Как писал NEWS.ru, авария произошла внутри туннеля «Дациншуй» на участке железной дороги в уезде Хуалянь 2 апреля в 09:00 по местному времени (04:00 по Москве). С рельсов сошли третий и четвёртый вагоны восьмивагонного поезда, рассчитанного на 350 пассажиров. Известно также, что четвёртый и пятый вагон подверглись сильной деформации. По данным СМИ, внутри туннеля поезд столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней, это и привело к крушению.