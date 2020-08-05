Бывший военный атташе США в Москве намерен добиваться целостности Украины

https://static.news.ru/photo/88ecb5c4-d738-11ea-ad3c-fa163e074e61_660.jpg Кейт Дейтон Фото: Maurizio/face to face/Global Look Press

Кандидат в послы США на Украине Кейт Дейтон пообещал добиваться целостности страны. Также он назвал Россию ответственной за конфликт в Донбассе.

Украина, которую я увидел в начале 1980-х, очень отличается от страны, которая существует сейчас. Но принципиальным остался вопрос избавления от влияния Москвы и создания открытого и ответственного правительства, — цитирует Дейтона РБК.

По его словам, он намерен сделать Украину современным европейским государством и официальным членом НАТО. Однако он добавил, что США выступают исключительно за дипломатическое разрешение конфликта.

Россия несёт полную ответственность за этот конфликт, и мы вместе с европейскими союзниками должны заставить её понести убытки за случившееся. Мы также будем делать всё для того, чтобы восстановить территориальную целостность Украины и положить конец нарушению международного права в Крыму, — добавил бывший военный атташе в Москве.

Не забыл Дейтон и про Китай, к услугам которого вынуждены были обратиться власти Украины. Принять такое решение их вынудило тяжёлое экономическое положение.

Как писал NEWS.ru, на данный момент он является руководителем Центра имени Джорджа Маршалла в Германии, а также старшим советником по вопросам обороны США на Украине.