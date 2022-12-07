Британский наемник рассказал о бегстве иностранных добровольцев с Украины Британский наемник Макдональд рассказал о бегстве иностранных добровольцев с Украины

Британский наемник Джозеф Макдональд, воевавший на стороне ВСУ, заявил, что иностранные наемники массово бегут с поля боя из-за страха российских обстрелов. Он добавил, примерно 600-700 человек, либо вернулись домой, либо бежали в другие части Украины, где, по их мнению, более безопасно. В интервью YouTube-каналу Lindybeige боец предостерег других от поездки на Украину.

Было примерно 600-700 человек, которые либо вернулись домой, либо бежали в какую-то другую часть или ополчение на Украине, где, по их мнению, было бы безопаснее, — сказал Макдональд.

Он призвал не сравнивать конфликт на Украине с игрой вроде Call of Duty, так как это «ни разу не похоже на компьютерные игры». По его словам, то, «кто воюет с русскими, того сильно обстреливают».

Украинская армия несет большие потери под Артемовском в ДНР из-за подготовки по натовской программе COIN, ранее сообщил Telegram-канал «Военная хроника». Она не предполагает боевые столкновения с регулярной и хорошо вооруженной армией. Программа COIN (от английского термина Counterinsurgency, означающего «контрпартизанская война») разработана НАТО доля борьбы с «негосударственными силами» и повстанцами.