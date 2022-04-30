Bloomberg: США планируют переманить российских специалистов и учёных

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Администрация Байдена рассматривает возможность отмены некоторых визовых требований для высокообразованных россиян с целью переманить их на работу в США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Вашингтон рассчитывает лишить российское руководство специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики. Для этих целей Белый дом обратился к Конгрессу за разрешением отменить для российских специалистов — соискателей рабочей визы в США требование подтверждения трудоустройства.

Инициатива нацелена на то, чтобы в ближайшее время ослабить высокотехнологичные ресурсы РФ, а в долгосрочной перспективе — подорвать инновационную базу России, укрепив при этом экономику и национальную безопасность США, — сообщил источник агентству.

Речь идёт о магистрах и обладателей учёной степени с опытом работы в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей и других сферах.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что спецоперация на Украине закончится, как только будут достигнуты цели. Так он ответил на вопрос журналистов о возможности завершения боевых действий ко Дню Победы. Министр также прокомментировал предложение генсека ООН Антониу Гутерриша привлечь Международный комитет Красного Креста к организации гуманитарных коридоров на Украине, заявив, что в этом нет необходимости.