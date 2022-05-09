Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, признавший поражение на выборах главы государства 8 мая, заявил, что референдум о присоединении республики к России состоится. По его словам, необходимые для этого документы поданы в Центризбирком.
Они [ЦИК] должны всё это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату, — пояснил политик.
В Южной Осетии изначально говорили о том, что референдум должен состояться после президентских выборов. Сам Бибилов заявлял, что для народа Южной Осетии объединение с Россией является «стратегической целью».
Ранее стало известно, что Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов в Южной Осетии. После обработки 18% бюллетеней лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 59,21% голосов, у Бибилова 37% голосов. Против всех проголосовали 236 человек, что составляет 3,79% от общего числа избирателей.