Установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное в ЛНР поручил глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства, добавив, что бойцы ВСУ создали реальную опасность для мирного населения в городе Рубежное и близлежащих населённых пунктах.

В рамках расследования во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и другими оперативными службами СК России зафиксирует следы противоправных действий, установит, какое именно подразделение Вооружённых сил Украины действовало в указанном районе, выяснит конкретных лиц, ответственных за организацию этого преступления, и даст их действиям правовую оценку, — говорится в сообщении.

Как отметили в СК, в резервуарах завода содeржалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Вдыхание этих токcичных веществ может вызвать тяжёлые отравления и токсический oтёк лёгких у человека. Таким образом, противоправные действия украинских cиловиков по подрыву цистерн создали реальную опасность для мирного наcеления в городе Рубежное и близлежащих населённых пунктaх.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой в цехе завода «Заря» в Рубежном.