Баку заявил, что занял выгодные высоты вокруг села в Карабахе

https://static.news.ru/photo/38291904-0161-11eb-877d-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Минобороны Азербайджана заявило, что армия заняла выгодные высоты вокруг села Талыш в Карабахе. Ситуация в регионе обострилась накануне.

Подразделения азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобождённых от Вооружённых сил Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Нанесением ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по позициям противника он был принуждён к отступлению с рубежей, которые пытался удержать, — сообщает военное ведомство, добавляя, что несколько выгодных высот вокруг села Талыш было занято, «противник понёс большие потери».

Утром 27 сентября Азербайджан сообщил о проведении «контрнаступательной операции» в ответ на обстрел со стороны Вооружённых сил Армении. Ереван, в свою очередь, обвинил в нападении на Нагорный Карабах Баку и начал публиковать сводки о сбитых вертолётах, беспилотниках и танках.

В результате есть погибшие и раненые, в том числе и среди мирных жителей. МИД РФ призвал обе стороны «немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам». Иран предложил своё посредничество при переговорах Армении и Азербайджана. МИД Турции «решительно осудил нападение Армении» и заявил, что Анкара «будет поддерживать Азербайджан, что бы ни произошло».

В XX веке подавляющее население региона было армянским. В советское время территория в качестве автономной области вошла в состав Азербайджана. К концу 80-х азербайджанское население увеличилось с 6% до 23%. После распада СССР Нагорно-Карабахская Республика объявила о своей независимости. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году, под контролем непризнанной НКР осталась большая часть территории бывшей автономии. Сейчас население региона практически целиком состоит из армян.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.