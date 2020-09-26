Азербайджан: операция в Карабахе направлена на «принуждение Армении к миру»

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Военная операция Азербайджана в Карабахе направлена на «принуждение Армении к миру». Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, проводимое контрнаступление должно вынудить Армению проявить конструктивизм в переговорах по урегулированию конфликта.

Армения проводит целенаправленную политику по срыву переговоров, и новая военная провокация Еревана является очередным проявлением данной политики, — приводит его слова «Интерфакс».

Он также отметил, что происходящее является «Отечественной войной».

Утром 27 сентября Азербайджан сообщил о проведении «контрнаступательной операции» в ответ на обстрел со стороны вооруженных сил Армении. Ереван, в свою очередь, обвинил в нападении на Нагорный Карабах Баку и начали публиковать сводки о сбитых вертолётах, беспилотниках и танках.

В советское время Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана. При этом большинство населения региона составляли армяне. После распада СССР Нагорно-Карабахская республика объявила о своей независимости. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году, под контролем непризнанной НКР осталась большая часть территории бывшей автономии. Сейчас население региона практически целиком состоит из армян.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.