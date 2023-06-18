Россия отбила попытки прорыва ВСУ в Запорожье: новости СВО на утро 18 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: РИА Новости

Уничтоженный танк ВСУ

Вооруженные силы РФ сорвали две попытки атак ВСУ, которые те предприняли в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. Уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы, сообщил офицер. В результате отражения атаки на населенный пункт Пятихатки российские силы уничтожили более десяти танков, бронеавтомобили и живую силу украинских войск, уточнил Чехов.

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на Купянском направлении. В атаках с воздуха участвовали штурмовики Су-25 и вертолеты Ка-52, Ми-28, рассказал он. Целью атак с воздуха были личный состав и военная техника 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады теробороны, уточнил офицер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-25

Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ при первом боевом применении, сообщает ТАСС со ссылкой на создавшее его конструкторское бюро (КБ) «Око». По его данным, поражение объекта осуществил оператор, «перехвативший» беспилотник у цели. В КБ добавили, что у противника нет возможности обнаружить «Привет-82», поскольку он работает в режиме радиомолчания.

Обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур заявил, что российские военные успешно ударили по украинским колоннам с западным оружием благодаря превосходству в воздухе и артиллерии. По его мнению, так была уничтожена часть современного западного оружия и остановлены атаки ВСУ. Когда в Киеве поняли размер потерь, украинские военные были вынуждены приостановить наступление.

В преддверии контрнаступления Киева в российских войсках произошло несколько положительных изменений, сообщает New York Times со ссылкой на отчеты военных ВСУ. По их мнению, речь идет о дисциплине и координации воздушной поддержки. Издание отмечает, что улучшения стали заметны еще в период битвы за Артемовск. В NYT подчеркнули, что Москва сумела адаптироваться к тактике Киева.

Победа России над Украиной, которую поддерживает Запад, поставит под сомнение нужность существования НАТО, считает обозреватель Telegraph Ричард Кемп. По его мнению, пока шансы Киева на успех в украинском конфликте складываются не в его пользу. Журналист признал преимущество Москвы в живой силе и технике, а также в воздушной мощи.

В ближайшие два года правительство Великобритании выделит до 25 млн фунтов стерлингов ($32 млн) на укрепление кибербезопасности Украины, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. По его словам, финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру и жизненно важные службы за счет усиления возможностей Украины в сфере киберобороны.

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press Риши Сунак

Начальник разведцентра Эстонских сил обороны полковник Марго Гробсерг отметил, что ВСУ не будут продолжать контрнаступление на следующей неделе. По его словам, вместо этого украинские военные будут искать слабые места в обороне ВС РФ. По его мнению, ВСУ уже потеряли около 10% той техники, что была поставлена Киеву Западом.

Украина добивается от Великобритании введения новых санкций для российских производителей ракетных вооружений. Об этом рассказал советник президента Украины Владислав Власюк. По его словам, британскому правительству был передан список из шести российских предприятий и НИИ, которые должны стать целями ограничений.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на ход контрнаступления ВСУ влияют проблемы с человеческим ресурсом. По его словам, Киев может говорить о контрнаступлении, но совершить его не способен. Он подчеркнул, что контрнаступление присутствует больше на словах, чем на деле.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар в Запорожской области. Его целью были места скопления подразделений ВСУ и их тяжелой техники в районе города Орехов, отметил он. Рогов уточнил, что удар авиации потребовался, поскольку вечером 17 июня ВСУ в Запорожской области резко активизировались.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал о ликвидации в зоне действия спецоперации сразу двух полковников ВСУ. По его данным, список потерь Украины пополнили Сергей Кузьмин и Сергей Конопатский. Известно, что оба полковника являлись ветеранами АТО и поддерживали проведение военной операции в ДНР. Обстоятельства гибели офицеров военкор не привел.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что он вступает в отряд специального назначения «Ахмат». По словам чиновника, он уже прошел спецкурс-1 в Российском университете спецназа, где получил базовые основы медицинской помощи, стрелковой подготовки и тактики.

Израиль не намерен поставлять Украине летальное оружие, отметил портал Axios со ссылкой на осведомленный источник. Такую информацию СМИ приводит в преддверии встречи министров обороны двух стран Йоава Галанта и Алексея Резникова, которая должна состояться в начале будущей недели.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не развязывала войну и в настоящее время она пытается завершить боевые действия, начатые киевским режимом девять лет назад. Песков также указал, что глава государства готов к любым контактам по данному вопросу.

Дмитрий Песков также сказал, что задача по демилитаризации Украины фактически во многом выполнена. Он отметил, что сейчас Киев использует все меньше своего оружия. По его словам, на момент начала российской спецоперации Украина была сильно милитаризованной страной, сейчас она все больше и больше использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада.

Африканская делегация не была встречена в Киеве конструктивно, заявил Дмитрий Песков. По его словам, со стороны президента Украины Владимира Зеленского звучали достаточно безапелляционные заявления.

Фото: president.gov.ua Африканская делегация в Киеве

Председатель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов скончался, не приходя в сознание, сообщил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, информация о смерти главного украинского разведчика поступила из посольства Украины в Германии. Он предположил, что киевские власти будут скрывать гибель главы ГУР настолько долго, насколько это возможно.

Все проблемы на Украине начались после вооруженного государственного переворота в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с делегацией африканских стран по вопросу Украины. Глава российского государства подчеркнул, что антиконституционное свержение власти на Украине было поддержано западными спонсорами, чего они и не отрицают.

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