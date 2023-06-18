«Просто некем»: в Херсонской области оценили контрнаступление ВСУ Сальдо: у ВСУ для контрнаступления не хватает людей

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) влияют проблемы с человеческим ресурсом. По его словам, которые приводят «Известия», Киев может говорить контрнаступлении, но совершить его не способен.

Дело в том, что им, собственно говоря, просто некем. Я имею в виду человеческие ресурсы, потому что вооружение им дают и дают, снаряды дают и дают, технику тоже дают. Но тех людей, кто будет с таким «злобоевым» духом воевать на этом оружии, у них нет, — считает Сальдо.

Он подчеркнул, что контрнаступление присутствует больше на словах, чем на деле.

Руководитель региона также указал на то, что жители Украины получают доступ к правде, поэтому у них формируется протест против текущей ситуации.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что поставляемая ВСУ западная техника «оказалась по зубам» российским бойцам. По его словам, силы РФ доказали это на разных участках фронта, уничтожая вооружение противника. Он добавил, что западное оружие «ярко горит» и «выводится из строя достаточно искусно». Вместе с тем Пушилин отметил, что не стоит недооценивать поставляемые ВСУ машины.