Пушилин: поставляемая ВСУ техника «оказалась по зубам» российским бойцам

Фото: МО РФ

РСЗО Град

Поставляемая Вооруженным силам Украины западная техника «оказалась по зубам» российским бойцам, заявил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, силы РФ доказали это на разных участках фронта, уничтожая вооружение противника.

С учетом той мотивации, с учетом того вооружения, которое у нас есть, эта техника абсолютно нам по зубам, и это доказано уже на разных участках фронта по количеству уничтоженных машин, — сказал Пушилин.

Он добавил, что западное оружие «ярко горит» и «выводится из строя достаточно искусно». Вместе с тем Пушилин отметил, что не стоит недооценивать поставляемые ВСУ машины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из участков во время контрнаступления. По его словам, потери ВСУ по сравнению с российской армией очень большие — 10 к 1. Глава государства отметил, что украинская армия в ходе атак потеряла 186 танков и 418 бронемашин. Он подчеркнул, что Киев предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на Запорожском направлении, однако шансов у ВСУ нет.