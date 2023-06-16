«У ВСУ шансов здесь нет»: Путин о контрнаступлении украинской армии Путин заявил о безуспешном контрнаступлении ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном из участков во время контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, потери ВСУ по сравнению с российской армией очень большие — 10 к 1. Глава государства отметил, что украинская армия в ходе атак потеряла 186 танков и 418 бронемашин. Он подчеркнул, что Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на Запорожском направлении, однако шансов у Киева нет.

Прямо сейчас предпринимается очередная попытка на Временском направлении. Противник пытается атаковать. Бой идет. В данный момент времени. <...> Я думаю, у Вооруженных сил Украины шансов здесь нет, — заявил он.

Путин также предположил, что Украина вскоре перестанет вообще использовать свою технику, поскольку от нее ничего не остается. Используемые ВСУ бронемашины поставляются Западом, а «так много не навоюешь».

Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остается. Все, на чем они воюют, все, что используют, это извне приносят. Так много не навоюешь, — указал российский лидер.

Ранее американский полковник Дик Блэк заявил, что успеху контрнаступления ВСУ помешала «стальная стена». Так ветеран войны во Вьетнаме оценил первую наделю активных действий украинских военных. По его словам, «повсюду валяются обугленные Leopard и Bradley». Твердить Украине, чтобы она воевала «до последнего украинца», — бесчеловечно, считает Блэк.