Лондон деньгами укрепит кибербезопасность Украины Великобритания выделит $32 млн на укрепление кибербезопасности на Украине

Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

В ближайшие два года правительство Великобритании выделит до 25 млн фунтов стерлингов ($32 млн) на укрепление кибербезопасности Украины. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Цитату из распространенного канцелярией премьер-министра документа приводит ТАСС.

Финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру и жизненно важные службы за счет усиления возможностей Украины в сфере киберобороны, что позволит обнаруживать и предотвращать киберугрозы со стороны России и отвечать на них, — гласит документ.

«Украинская киберпрограмма» (Ukraine Cyber Programme, UCP) является британский проектом. О его запуске Лондон объявил в 2022 году, выделив на его выполнение 6,35 млн фунтов ($8,14 млн долларов). Меры, предпринимаемые в рамках программы, призваны повысить готовность правительства страны к масштабным кибератакам. На втором этапе финансирования предусматривается выделение 16 млн фунтов Великобританией и 9 млн фунтов другими западными союзниками Украины.

По словам Сунака, которые приводятся в документе, Россия пытается «атаковать украинскую киберинфраструктуру, которая выполняет жизненно важные функции — от осуществления банковских операций до энергоснабжения». В этой связи, по мнению премьер-министра, выделение дополнительных средств крайне важно для того, чтобы «положить конец этим нападениям».

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на исполнительного помощника директора Агентства США по кибербезопасности (CISA) Эрика Гольдштейна сообщила, что русские хакеры провели масштабную кибератаку на Соединенные Штаты и Великобританию, украв данные сотен компаний и государственных учреждений. По его словам, ответственность за атаку взяла на себя группировка Clop.

В апреле появилась информация о том, что новая группа кибервымогателей Shadow («Тень») начала атаковать крупные российские промышленные компании. Нападения начались с марта текущего года. Хакеры требуют за расшифровку данных суммы в размере $1–2 млн.