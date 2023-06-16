Русские хакеры напали на сотни западных компаний и госорганы CNN: русские хакеры напали на сотни компаний и госорганы США и Британии

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Русские хакеры провели масштабную кибератаку на Соединенные Штаты и Великобританию, украв данные сотен компаний и государственных учреждений, сообщает CNN со ссылкой на исполнительного помощника директора Агентства США по кибербезопасности (CISA) Эрика Гольдштейна. По его словам, ответственность за атаку взяла на себя группировка Clop.

Мы проводим срочную работу, чтобы понять последствия атаки и обеспечить их своевременное устранение, — сказал Гольдштейн.

Он добавил, что в списке пострадавших оказались британский нефтегазовый гигант Shell, Университет Джонса Хопкинса, авиакомпания British Airways и Би-би-си.

Ранее в США в штате Аризона арестовали россиянина Руслана Астамирова, который, по версии следствия, может быть причастен к кибератакам, говорится в заявлении прокуратуры штата Нью-Джерси. В заявлении американского ведомства указано, что созданный россиянином вирус использовался в Азии, Европе и Африке.

В апреле появилась информация о том, что новая группа кибервымогателей Shadow («Тень») начала атаковать крупные российские промышленные компании. Нападения начались с марта текущего года. Хакеры требуют за расшифровку данных суммы в размере $1–2 млн.