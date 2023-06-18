Украина пригрозила санкциями российским ракетам Observer: Киев добивается от Лондона введения санкций против производителей ракет из РФ

Фото: Karl-Heinz Spremberg/imageBROKER.com/Global Look Press

Украина добивается от Великобритании введения новых санкций для российских производителей ракетных вооружений. Об этом еженедельнику The Observer рассказал советник президента Украины Владислав Власюк. По его словам, британскому правительству был передан список из шести российских предприятий и НИИ, которые должны стать целями ограничений.

Издание пишет, что разведка Украины узнала о росте производства ракет в России за последние месяцы в два раза. В этой связи в Киеве сочли своим долгом потребовать введения санкций против российских юрлиц, якобы имеющих отношение к данной работе, но ранее не попадавших в санкционные списки. Также Киев рекомендовал ввести санкции против двадцати «российских пропагандистов» и предпринимателей и конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины.

Активы, которые находятся здесь, в Соединенном Королевстве и в других юрисдикциях, легко доступны. Мы бы хотели, чтобы они были конфискованы и переданы на восстановление Украины, — заявил Власюк.

В МИД Великобритании сообщили о поисках всех возможных вариантов, позволяющих изымать активы, связанные с РФ, которые можно использовать для «возмещения нанесения Украине ущерба». При этом существенных подвижек в вопросе достичь пока не удалось.

Ранее бывший министр иностранных дел Египта Мухаммед Ораби заявил, что западные санкции против России оказались неэффективным оружием. По его словам, теперь последствия введенных ограничений преследуют их применителей.