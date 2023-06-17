В Египте назвали западные санкции против России неэффективными Экс-глава МИД Египта Ораби назвал антироссийские санкции неэффективным оружием

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Каир, Египет

Бывший министр иностранных дел Египта Мухаммед Ораби заявил, что западные санкции против России оказались неэффективным оружием. По его словам, которые приводит РИА Новости, теперь последствия введенных ограничений преследуют их применителей.

Европейский источник РИА Новости 16 июня сообщил, что заседание постоянных представителей стран ЕС по согласованию 11-го пакета санкций в отношении Москвы, анонсированное на 19 июня, перенесено на следующую неделю.

Санкции Запада, наложенные на Россию, стали хорошо известным и неэффективным оружием, чтобы его использовать против какого-либо государства. Провал ожидаем, и их последствия преследуют Запад, — подчеркнул Ораби.

Дипломат считает, что экономические санкции никогда не были решающим фактором в разрешении противоречий или в оказании давления на кого-нибудь.

Они отражаются на государствах, которые их вводят, еще до того, как оказывают какое-либо негативное воздействие на страны, на которых их накладывают, — уверен дипломат.

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что власти Венгрии и Греции выступили против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении России и ряда европейских компаний, подозреваемых в партнерстве с Москвой. Будапешт и Афины требуют тщательного расследования, чтобы убедиться, что компании, включенные в список «спонсоров войны», действительно имеют связи с Россией.