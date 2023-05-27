Две европейские страны заблокировали новый пакет санкций против России Венгрия и Греция заблокировали новый пакет санкций против РФ

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Власти Венгрии и Греции выступили против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении России и ряда европейских компаний, подозреваемых в партнерстве с РФ, сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС. По их словам, Будапешт и Афины требуют тщательного расследования, чтобы убедиться, что компании, включенные в список «спонсоров войны», действительно имеют связи с России. По мнению правительств двух стран, в противном случае фирмы должны быть выведены из данного реестра.

Как уточняют авторы Politico, 11-й пакет антироссийских санкций ЕС будет нацелен на предотвращение обхода действующих ограничений. Также в Европе хотят продумать механизм наказаний за помощь России в обходе санкций.

По данным собеседников Politico, составленный Киевом список компаний, которые помогают России обходить ограничения, подвергся особой критике со стороны Венгрии. В ответ на это глава МИД Германии Анналена Бербок эмоционально осудила позицию Будапешта, утверждают источники. По словам греческого дипломата, ряд национальных компаний был также включен в перечень «спонсоров терроризма», хотя фирмы не нарушали никакие санкции. Афины потребовали серьезного разбирательства и также заблокировали введение нового пакета антироссийских ограничений.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что 11-й пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, введение предыдущих пакетов сильно пошатнуло экономическое положение РФ.