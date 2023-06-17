Оружие Запада не поможет ВСУ победить Россию: новости СВО на вечер 17 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Власти Украины после завершения контрнаступления ВСУ могут склониться к переговорам с Россией для урегулирования конфликта, сообщили американскому телеканалу CNN ветераны внешней разведки Ричард Хаас и Чарльз Купчан. По мнению экспертов, Киев столкнется с ограничениями как в живой силе, так и в помощи из-за рубежа, но даже если Запад усилит военную помощь, ВСУ все равно не смогут победить Россию.

Глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что цель контрнаступления ВСУ заключается в том, чтобы добиться переговоров с Россией на условиях США. По его словам, у ВСУ объективно нет и неоткуда взяться силам для «освобождения» Крыма или Донбасса.

Минобороны РФ 17 июня опубликовало сводку о продолжении специальной военной операции на Украине. За сутки на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 735 украинских военных, шесть танков, шесть БМП, четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две гаубицы Д-20, пять гаубиц Д-30, гаубица «Гиацинт-Б», БТР, артиллерийская система М777, а также 21 боевая бронированная машина. В общей сложности были отражены 13 атак противника в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Средствами ПВО за сутки были перехвачены шесть реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган». Также были уничтожены 16 дронов. Истребители ВКС России сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Краматорска. В районах Новопавловки в ДНР и Томарино в Херсонской области поражены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18. Помимо того, в районе Дачного в ДНР поражен радиолокатор обнаружения и наведения целей украинского ЗРК С-300.

Фото: МО Украины

Минобороны сообщило, что 16 июня войска России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута, назначенный объект был поражен.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ночью украинская армия бросила в бой новые резервы и резко повысила активность наступательных действий на Запорожском фронте. По его словам, ВС РФ держат оборону и уничтожают ВСУ.

Также Рогов сообщил, что инспекторы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты российских военных. Сотрудникам агентства не удалось отправить эти снимки, поскольку в транспорте, на котором они перемещались, был подавлен интернет-сигнал, впоследствии их попросили все удалить. Рогов предположил, что специалисты МАГАТЭ на ЗАЭС могут работать на иностранную разведку.

Ночью системы ПВО в Брянской области отразили атаку дронов ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбковском городском округе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, были сбиты три украинских БПЛА самолетного типа.

Утром войска Украины обстреляли село Сальное в Хомутовском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, всего было пять прилетов, никто не пострадал, повреждены два дома и две хозяйственные постройки, нарушено электроснабжение.

Фото: МО Украины

Границы «санитарной зоны» на Украине, создание которой в случае продолжения атак ВСУ по территории России ранее допустил президент РФ Владимир Путин, будут зависеть от дальности вооружений, применяемых Киевом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, параметры кордона обозначат так, чтобы удары ВСУ не доставали до граждан России.

Компания Maxar показала спутниковые снимки за 16 июня с последствиями ЧП на Каховской ГЭС. На них видно уничтоженную плотину и речной терминал «Нибулон», который ранее был затоплен.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне после разрушения ГЭС. По его словам, несмотря на то что украинские власти объявили эвакуацию из города, местные жители предоставлены сами себе, так как все организовано очень плохо.

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