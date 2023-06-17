В Кремле рассказали о границах «санитарной зоны» на Украине Песков: границы «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности вооружений ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Границы «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности ее вооружений, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, размеры санитарного кордона обозначат таким образом, чтобы ВСУ «не доставали до российских граждан».

Это зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние. <...> Основная цель понятна: чтобы они этими вооружениями не доставали до российских граждан, — заявил Песков.

Он добавил, что процесс создания такого пространства ведется уже полтора года. По его словам, не может быть «ни новой, ни старой „санитарной зоны“», поскольку она может быть только одна.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если атаки на территорию РФ продолжатся, придется подумать о создании на Украине «санитарной зоны». Он подчеркнул, что проблема ударов по приграничным территориям есть, но будет решена. Украина, атакуя Россию, старается отвлечь силы ВС РФ от самых важных направлений, объяснил президент.